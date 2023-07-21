إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن تعاقده مع الإسباني خوردي آلبا نجم برشلونة الإسباني السابق كصفقة انتقال حر.

وكشف الحساب الرسمي للنادي أن آلبا الذي مكث في برشلونة لمدة 11 موسمًا، سيلعب مع الفريق الأمريكي حتى صيف 2024.

3 لاعبين من برشلونة في آن واحد

وسيلعب خوردي آلبا مع زميليه السابقين في برشلونة وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو بوسكيتس حيث يُعد آلبا ثالث لاعب لعب لبرشلونة ينضم للفريق الأمريكي في صيف العام الحالي.

وانتقل ليونيل ميسي إلى الفريق الأمريكي، بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، كما انضم بوسكيتس صاحب الـ35 عامًا، إلى إنتر ميامي، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

التكيف مع إنتر ميامي

وتحدث سيرخيو بوسكيتس في أول مؤتمر صحافي له مع إنتر ميامي: “أتمنى تكرار النجاحات التي حققتها مع ميسي، وسعيد لأنني قادر على الاستمتاع به كزميل في الفريق مرة أخرى، لقد أمضينا سنوات طويلة معًا في برشلونة”.

وأضاف النجم الإسباني: “لقد افترقنا، والآن أعطانا الزمن الفرصة للقاء مجددًا والاستمتاع بأنفسنا مرة أخرى.. أنا متحمس ولدي الشغف لمزاملة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.

وتابع: “أتمنى نقل ما فعلناه في برشلونة إلى إنتر ميامي.. أريد مواصلة الفوز ومساعدة الفريق وتحقيق أهدافه المطلوبة، الآن تبدأ بطولة جديدة، ونأمل أن نرتقي إلى المستوى الذي ينتظره النادي، وبالتأكيد سننمو تدريجيًا”.

وشدد بوسكيتس على أنه “يتمتع بصحة بدنية جيدة”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيحتاج إلى “فترة من التكيف” مع فريقه الجديد والدوري الأمريكي.