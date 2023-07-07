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بعد التعاقد مع ميسي وبوسكيتس

إنتر ميامي يعتزم الإعلان عن صفقة ألبا اليوم

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
إنتر ميامي يعتزم الإعلان عن صفقة ألبا اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتقترب من ضم الإسباني جوردي ألبا.

إنتر ميامي يقرب من ضم ألبا

وأكدت صحيفتا “ماركا” الإسبانية و”ديلي ميل” البريطانية، أن نادي إنتر ميامي يستعد للإعلان عن التعاقد رسميًا مع جوردي ألبا، اليوم الجمعة، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

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بوسكيتس وألبا
بوسكيتس وألبا – المصدر dailymail

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هناك تخفيضًا كبيرًا في راتب جوردي ألبا مقارنة مع راتبه البالغ 24 مليون دولار مع فريقه السابق برشلونة، ويُعتقد أن عقده مع إنتر ميامي سيكون لمدة عامين ونصف، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وفي حالة التعاقد رسميًا مع جوردي ألبا سيكون ثالث لاعب يضمه إنتر ميامي خلال الفترة الحالية، حيث ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، والإسباني سيرجيو بوسكيتس بعد رحيله عن برشلونة.

ميسي وجوردي ألبا لإنتر ميامي
ميسي وألبا – المصدر dailymail

جوردي ألبا مع برشلونة

ولعب جوردي ألبا صاحب الـ34 عامًا، 11 موسمًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وشارك معه في 458 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 27 هدفًا.

وتوج ألبا بالعديد من البطولات بقميص برشلونة، وهي؛ الدوري الإسباني 6 مرات، كأس ملك إسبانيا 5 مرات وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، ويملك لقبًا واحدًا من دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

نجم برشلونة جوردي ألبا
ألبا – المصدر football-espana

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