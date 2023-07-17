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قادمًا من برشلونة كصفقة انتقال حر

إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عن تعاقده رسميًّا أمس الأحد مع اللاعب الإسباني سيرخيو بوسكيتس نجم برشلونة الإسباني السابق كصفقة انتقال حر.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن بوسكيتس انضم للفريق حتى صيف عام 2025.

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ويُعد بوسكيتس ثاني صفقة يُعلن النادي الأمريكي التعاقد معها بعد إعلانه اليوم عن تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى عام 2025 أيضًا.

وعلق بوسكيتس بعد انضمامه للفريق الأمريكي قائلًا: “هذه فرصة رائعة وأتطلع للعب مع ميامي وتقديم كل ما لدي”.

تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة Marca الإسبانية عن تفاصيل عقد ميسي مع الفريق الأمريكي حيث سيتقاضى سنويًّا من 50 إلى 60 مليون دولار أمريكي مع الحصول على نسبة من بعض شركات الرعاية للنادي مما يجعل راتبه السنوي يصل إلى 100 مليون دولار.

بوسكيتس وآلبا - برشلونة

وتمنح رابطة الدوري الأمريكي كل نادٍ الحق في منح عقد خاص لـ 3 من لاعبي الفريق بجانب أن الحد الأقصى للرواتب في الدوري الأمريكي هو مليون ونصف المليون دولار سنويًا.

وفي وقت سابق، كان النجم الأرجنتيني أوضح أنه متحمس للغاية لخوض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي.

وعلق ميسي قائلًا: “متحمس للغاية لبدء الخطوة التالية في مسيرتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، وفي الولايات المتحدة”.

وتابع نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: “إنها فرصة رائعة، سنواصل معًا بناء هذا المشروع الجميل.. الفكرة هي أن نعمل سويًّا لتحقيق أهدافنا، ومتشوق للغاية للبدء في المساعدة هنا”.

وسينتهي عقد ليونيل ميسي مع الفريق الأمريكي بنهاية منافسات موسم 2025 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، أي أنه سيستمر في صفوفه لمدة عامين ونصف، حيث إن نصف موسم 2023 قد تم لعبه بالفعل.

 

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