Icon

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل Icon إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر Icon نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن يوفنتوس

إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت تقارير صحفية إسبانية: إن نادي إنتر ميلان الإيطالي يفكر في التعاقد مع اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي السابق.

وذكرت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية اليوم الاثنين أن الإنتر توصل لاتفاق لضم النجم الكولومبي بعد الفشل في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو بصورة دائمة من فريق تشيلسي الإنجليزي.

قد يهمّك أيضاً
الرئيس الأمريكي: بوتين خسر الحرب ولن يستخدم النووي

الرئيس الأمريكي: بوتين خسر الحرب ولن يستخدم النووي

100 مليون يورو تمنع انتقال روميلو لوكاكو إلى الهلال

100 مليون يورو تمنع انتقال روميلو لوكاكو إلى الهلال

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن الشباب كان مهتمًّا بضم اللاعب الكولومبي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع نادي النصر.

الشباب اهتم بضم كوادرادو 

وقال الإعلامي والصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو: إن الليث يريد ضم زميل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سابقًا في يوفنتوس مقابل 8 ملايين يورو، بينما يريد كوادرادو نيل 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

كوادرادو
جانب من المباراة – المصدر @Juventusfcar

ولعب النجم الكولومبي صاحب الـ 34 عامًا في صفوف يوفنتوس منذ عام 2017 قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.

كما لعب 314 مباراة بقميص يوفنتوس سجل خلالها 26 هدفًا وقدم 65 تمريرة حاسمة، وفاز بألقاب عديدة، أبرزها الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر مرتين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق