الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ
قالت تقارير صحفية إسبانية: إن نادي إنتر ميلان الإيطالي يفكر في التعاقد مع اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي السابق.
وذكرت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية اليوم الاثنين أن الإنتر توصل لاتفاق لضم النجم الكولومبي بعد الفشل في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو بصورة دائمة من فريق تشيلسي الإنجليزي.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن الشباب كان مهتمًّا بضم اللاعب الكولومبي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع نادي النصر.
وقال الإعلامي والصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو: إن الليث يريد ضم زميل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سابقًا في يوفنتوس مقابل 8 ملايين يورو، بينما يريد كوادرادو نيل 15 مليون يورو في الموسم الواحد.
ولعب النجم الكولومبي صاحب الـ 34 عامًا في صفوف يوفنتوس منذ عام 2017 قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.
كما لعب 314 مباراة بقميص يوفنتوس سجل خلالها 26 هدفًا وقدم 65 تمريرة حاسمة، وفاز بألقاب عديدة، أبرزها الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر مرتين.