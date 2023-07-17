إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر

قالت تقارير صحفية إسبانية: إن نادي إنتر ميلان الإيطالي يفكر في التعاقد مع اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي السابق.

وذكرت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية اليوم الاثنين أن الإنتر توصل لاتفاق لضم النجم الكولومبي بعد الفشل في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو بصورة دائمة من فريق تشيلسي الإنجليزي.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن الشباب كان مهتمًّا بضم اللاعب الكولومبي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع نادي النصر.

الشباب اهتم بضم كوادرادو

وقال الإعلامي والصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو: إن الليث يريد ضم زميل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سابقًا في يوفنتوس مقابل 8 ملايين يورو، بينما يريد كوادرادو نيل 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

ولعب النجم الكولومبي صاحب الـ 34 عامًا في صفوف يوفنتوس منذ عام 2017 قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.

كما لعب 314 مباراة بقميص يوفنتوس سجل خلالها 26 هدفًا وقدم 65 تمريرة حاسمة، وفاز بألقاب عديدة، أبرزها الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر مرتين.