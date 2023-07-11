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الفريق الإيطالي يرغب في شرائه نهائيًا من تشيلسي

إنتر ميلان يُبعد لوكاكو عن الهلال

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
إنتر ميلان يُبعد لوكاكو عن الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن مصير اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مع فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد نهاية إعارته مع فريق إنتر ميلان الإيطالي بنهاية موسم 2022/2023.

الإنتر لم يفقد الأمل

وقال الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” إن إنتر ميلان سيتفاوض مجددًا مع تشيلسي لضم لوكاكو نهائيًا، بعدما تم تأجيل عودة النجم البلجيكي إلى العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الاثنين المقبل.

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وأضاف أن الناديين سيتحدثان عن ضم النجم البلجيكي نهائيًا من تشيلسي مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في صيف العام الحالي.

ولعب المهاجم البلجيكي صاحب الـ30 عامًا، الموسم الماضي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان على سبيل الإعارة، إلا أن إدارة النيراتزوري فشلت في إعادة شرائه مجددًا حتى الآن.

لوكاكو

شرط تشيلسي لبيع لوكاكو 

وكان الصحفي أكرم كونور أكد في وقت سابق، أن نادي تشيلسي يريد الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني، لبيع مهاجمه البلجيكي، وسط منافسة من الهلال ويوفنتوس، بعد انسحاب الإنتر.

ولا يُعد المهاجم البلجيكي الصفقة العالمية الوحيدة التي يأمل الهلال في التعاقد معها بالميركاتو الصيفي، حيث ارتبط اسمه مؤخرًا بالتفاوض مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، ونجم ليفربول، المصري محمد صلاح.

 

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