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أملًا في ضمه بالميركاتو الصيفي

إنتر ينسحب من صفقة لوكاكو والهلال يُكثف مفاوضاته

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
إنتر ينسحب من صفقة لوكاكو والهلال يُكثف مفاوضاته
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو، في الموسم الرياضي الجديد.

عروض أمام لوكاكو

ولعب المهاجم البلجيكي صاحب الـ30 عامًا، الموسم الماضي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان على سبيل الإعارة، إلا أن إدارة النيراتزوري فشلت في إعادة شرائه مجددًا حتى الآن.

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وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي بدأ المفاوضات الرسمية مع تشيلسي، من أجل الحصول على خدمات لوكاكو في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بجانب رغبة الهلال في التعاقد معه.

لوكاكو
المهاجم البلجيكي – المصدر @RudyGaletti

يوفنتوس والهلال يسعيان لحسم الصفقة

وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية: “استغل يوفنتوس رغبة تشيلسي في الحصول على خدمات دوسان فلاهوفيتش، وطلب ضم روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى 25 مليون يورو”.

وأضافت: “يوفنتوس حصل أيضًا على موافقة لوكاكو، للانتقال إلى صفوفه، وقد يكون الأسبوع المقبل حاسمًا للصفقة، كما أن نادي الهلال لم يستسلم، حيث لا يزال يجري محادثات مع تشيلسي بشأن الصفقة”.

نجم إنتر ميلان لوكاكو
المهاجم البلجيكي – المصدر skysports

وفي السياق ذاته، أكد الصحافي أكرم كونور عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن نادي تشيلسي يريد الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني، لبيع مهاجمه البلجيكي، وسط منافسة من الهلال ويوفنتوس، بعد انسحاب الإنتر.

ولا يُعد المهاجم البلجيكي الصفقة العالمية الوحيدة التي يأمل الهلال في التعاقد معها بالميركاتو الصيفي، حيث ارتبط اسمه مؤخرًا بالتفاوض مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، ونجم ليفربول، المصري محمد صلاح.

نجم إنتر ميلان لوكاكو
لوكاكو – المصدر @Inter_en

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