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توج بـ13 لقبًا مع الأندية ومنتخب الجزائر

إنجازات تُزين مسيرة رياض محرز قبل الانتقال للأهلي

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
إنجازات تُزين مسيرة رياض محرز قبل الانتقال للأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تطمح الجماهير الأهلاوية في ظهور النجم الجزائري الدولي رياض محرز، بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

محرز أهلاوي

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع رياض محرز لمدة 4 سنوات حتى نهاية الموسم الرياضي 2026\ 2027، حيث تمت الإجراءات في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما خضع لفحص طبي؛ واجتازه بنجاح.

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لقطات من توقيع هندرسون للاتفاق حتى 2026

لقطات من توقيع هندرسون للاتفاق حتى 2026

رياض محرز أهلاوي
محرز بعد التوقيع – المصدر @ALAHLI_FC

مسيرة مميزة لرياض محرز

ويملك محرز صاحب الـ32 عامًا مسيرة مميزة، حيث لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كيمبر الفرنسي من 2009 وحتى 2010، قبل أن ينتقل إلى لو هافر لمدة 4 سنوات حتى عام 2014.

وانتقل رياض محرز بعد ذلك إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة ليستر سيتي، ولعب في صفوفه خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2018، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

وتوج محرز بـ13 لقبًا؛ بواقع الدوري الإنجليزي مع ليستر، وكأس الأمم الإفريقية مع منتخب الجزائر، و11 بطولة مع السيتي، وهم؛ دوري أبطال أوروبا، البريميرليج 4 مرات، كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة 3 مرات.

رياض محرز مع ليستر سيتي
محرز مع ليستر

أرقام مميزة مع الأندية والجزائر

ولعب رياض محرز 236 مباراة مع مانشستر سيتي، وسجل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة، وخاض 83 لقاء بقميص منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، وساهم في تسجيل 67 هدفًا، حيث أحرز 30 هدفًا وصنع 38 آخرين.

وخاض محرز 179 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي، ونجح في تسجيل 48 هدفًا، كما قدم 38 تمريرة حاسمة، فيما شارك في 70 لقاء مع لو هافر الفرنسي، وتمكن من إحراز 10 أهداف، وصنع 12 هدفًا.

رياض محرز مع منتخب الجزائر
محرز مع المنتخب

أبرز الإنجازات والجوائز الفردية

ويُعد رياض محرز أفضل مراوغ في الدوري الإنجليزي بـ131 مراوغة ناجحة موسم 2015\ 2016، وثاني أفضل المساهمين تهديفيًا في البريميرليج بالموسم ذاته برصيد 27 مساهمة تهديفية.

وكان محرز أكثر المساهمين في تسجيل الأهداف مع ليستر سيتي في جميع المسابقات موسم 2017\ 2018 برصيد 27 مساهمة تهديفية، وكان هداف مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا موسم 2020\ 2021 برصيد 4 أهداف.

رياض محرز
محرز – المصدر @Cityarabia

وتألق رياض محرز مع مانشستر سيتي في موسم 2021\ 2022، ليكون هدافه في جميع المسابقات برصيد 24 هدفًا، كما أنه هداف الفريق في دوري أبطال أوروبا بالموسم ذاته برصيد 7 أهداف.

ونال محرز عددًا من الجوائز الفردية، ومن أبرزها؛ أفضل لاعب في إفريقيا، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما حصد لاعب الشهر في مانشستر سيتي 7 مرات، وأفضل لاعب جزائري مرتين، وتواجد في التشكيلة المثالية للاتحاد الإفريقي 3 مرات.

رياض محرز
محرز – المصدر @Cityarabia

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