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إنجازات ميسي تُقربه من جائزة الكرة الذهبية 2023

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
إنجازات ميسي تُقربه من جائزة الكرة الذهبية 2023
المواطن - فريق التحرير

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يُعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، هو المرشح الأوفر حظًا لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

جائزة الكرة الذهبية

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن موعد حفلها السنوي، لتسليم جائزة الكرة الذهبية، وجوائز الأفضل في العالم لعام 2023، حيث سيُقام يوم 30 أكتوبر المقبل، في أحد المسارح العريقة بالعاصمة باريس.

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وسيتم الكشف عن المرشحين للجوائز المختلفة يوم 6 سبتمبر 2023، حيث سيترشح 30 لاعبًا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، و20 لاعبة لجائزة السيدات، 10 لاعبين لأفضل حارس مرمى، و10 لاعبين لأفضل لاعب شاب.

جائزة الكرة الذهبية - الكرة الذهبية
جائزة الكرة الذهبية – المصدر @francefootball

تألق لافت لميسي

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة، وسط منافسة قوية من نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، ومهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، ونجم ريال مدريد، فينيسوس جونيور، بجانب نجم الاتحاد، كريم بنزيما.

وقدم ميسي موسمًا استثنائيًا في مسيرته، الأمر الذي جعله المرشح الأبرز لحصد جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، حيث خاض 54 مباراة مع باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين في الموسم الرياضي الماضي.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر nytimes

وساهم ميسي في تسجيل 63 هدفًا، حيث أحرز 38 هدفًا وصنع 25 هدفًا، وتوج بالدوري الفرنسي لكرة القدم وكأس السوبر الفرنسي، وقاد منتخب الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم على حساب فرنسا.

وتوج ميسي بالعديد من الجوائز، أبرزها؛ أفضل لاعب في كأس العالم 2022، جائزة الأفضل المقدمة من فيفا، أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، أفضل لاعب في كأس السوبر الفرنسي وجائزة لوريس لأفضل رياضي في العام.

ليونيل ميسي
ميسي يحمل الجائزة – المصدر @fifaworldcup_ar

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