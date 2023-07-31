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خلال لقاء الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

إنجاز تاريخي يحققه الشباب لأول مرة بعد الفوز على الزمالك

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
إنجاز تاريخي يحققه الشباب لأول مرة بعد الفوز على الزمالك
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، فوزًا ثمينًا على حساب الزمالك المصري بهدف دون رد عصر اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وحقق الليث ولأول مرة الفوز على الزمالك في أول لقاء رسمي يجمع بينهما، بينما تلقى الزمالك ثاني خسارة له من الأندية السعودية، بعدما خسر في المرة الأولى أمام نادي الهلال.

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فوز ثمين لـ الشباب 

وبدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع من الفريقين، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وسط حضور جماهيري كبير؛ لدعم وتحفيز اللاعبين.

واستمرت المحاولات من الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي، إلا أن الدفاع ووسط الملعب ظهر بشكل مميز، ما صعب مهمة اللاعبين في هز الشباك، قبل أن تشتعل الأجواء وتحدث اشتباكات بين اللاعبين عند الدقيقة 31، ليتدخل الحكم.

الشباب والزمالك - شيكابالا

وشهدت الدقائق المتبقية ضغطًا كبيرًا لتسجيل الهدف الأول، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الليوث بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بعدما لمست الكرة يد المدافع محمد عبدالغني عند الدقيقة 38.

وسدد النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا ركلة الجزاء بنجاح عند الدقيقة 43، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الزمالك بنتيجة 1\0.

وفي الشوط الثاني، ورغم محاولات الزمالك لكن الليث ظل محافظًا على تفوقه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا في انتظار نتيجة مباراة النصر والاتحاد المنستيري التونسي اليوم، أما الزمالك فتجمد رصيده عند 3 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة.

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