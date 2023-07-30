إنذار أصفر لمنطقة مكة المكرمة: رياح شديدة حتى الـ2 صباحًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأصفر بشأن طقس منطقة مكة المكرمة، والطائف، وميسان.
ويتوقع المركز أن تشهد منطقة مكرمة المكرمة رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
ولفت المركز خلال توقعاته إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 40- 49 كم/ الساعة.
توقع محلل الأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية بدرجات حرارة تتراوح من 48 إلى 50 درجة مئوية.
وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: اليوم في جدة درجة الحرارة العظمى وصلت إلى 46 درجة مئوية، أما في الدمام وصلت 48 درجة مئوية، وفي العاصمة الرياض وصلت درجة الحرارة إلى 44 درجة مئوية.
ولفت محلل الأرصاد إلى أن هذه المؤشرات تدل على استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة الأسبوع القادم.