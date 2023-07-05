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عبر خلالها عن تعاطفه مع فلسطين

إنزال نائب إسرائيلي وضربه أثناء كلمته أمام الكنيست بسبب جنين

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
إنزال نائب إسرائيلي وضربه أثناء كلمته أمام الكنيست بسبب جنين
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو إنزال عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس “قائمة الجبهة والعربية للتغيير” أيمن عودة، خلال كلمة ألقاها أمام النواب وعبر خلالها عن تعاطفه مع المقاومة الفلسطينية.

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تصريح عودة في الكنيست

وقال عودة في الكنيست: “الشعب الفلسطيني سيواصل النضال ونحن فخورون بجنين”.

وحيا النائب مخيم جنين وصموده قائلًا: “يعيش مخيم جنين للاجئين، يعيش النضال العادل للشعب الفلسطيني.. الاحتلال غير شرعي والمقاومة شرعية”.

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وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الكنيست نسيم فاتوري، أنزل النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير من المنصة بالقوة، وذلك لأنه حيّا مخيم جنين وهاجم إسرائيل، واعتبر المقاومة شرعية والاحتلال غير شرعي.

وبعد ذلك تهجم نواب يمينيون جسديًّا على النائب عودة فتصدى لهم مع زملائه من قائمة الجبهة والعربية للتغيير.

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