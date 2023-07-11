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تضم في عضويتها عبدالحكيم بن محمد العجلان

إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل
المواطن - فريق التحرير

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أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية شرعية من أهل العلم وأصحاب الاختصاص في المجال الشرعي؛ بهدف تحقيق المستهدفات التطويرية لأعمال النادي ودراسة المسائل الشرعية المتعلقة بالإبل، والإفادة بشأن ما يحال إلى اللجنة من استشارات شرعية.

رئاسة اللجنة

ويرأس اللجنة المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وتضم في عضويتها الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، والدكتور سلمان بن صالح الدخيل، ويشارك في اجتماعاتها نخبة من المستشارين المختصين في الإبل وشؤونها.

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أول الاجتماعات

وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في الرياض اليوم، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، الذي رحَّب برئيس اللجنة وأعضائها ومستشاريها، مقدمًا لهم لمحة تعريفية عن نادي الإبل وأهدافه ومنجزاته منذ إنشائه، ثم استكملت اللجنة اجتماعها.

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