الأرصاد: رياح وأتربة على ينبع حتى السادسة مساءً لقطات لسحل متظاهرين حاولوا اقتحام الكنيست أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في فيضانات الهند حشرات وديدان تنمو داخل عين طفل تركي باريس سان جيرمان يحدد عقابه ضد كيليان مبابي زلزال يضرب سواحل أنتيغوا وبربودا بقوة 6.4 ريختر تلميذ يطعن معلمًا داخل مدرسة بريطانية محامٍ: لا تستضيفوا أشخاصًا لم يدعموا السياحة والمنتجات الوطنية
أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية شرعية من أهل العلم وأصحاب الاختصاص في المجال الشرعي؛ بهدف تحقيق المستهدفات التطويرية لأعمال النادي ودراسة المسائل الشرعية المتعلقة بالإبل، والإفادة بشأن ما يحال إلى اللجنة من استشارات شرعية.
ويرأس اللجنة المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وتضم في عضويتها الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، والدكتور سلمان بن صالح الدخيل، ويشارك في اجتماعاتها نخبة من المستشارين المختصين في الإبل وشؤونها.
وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في الرياض اليوم، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، الذي رحَّب برئيس اللجنة وأعضائها ومستشاريها، مقدمًا لهم لمحة تعريفية عن نادي الإبل وأهدافه ومنجزاته منذ إنشائه، ثم استكملت اللجنة اجتماعها.