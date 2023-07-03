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لإمداد أكثر من 11.700 وحدة سكنية

إنشاء محطات كهربائية في الرياض وجدة بـ نصف مليار ريال

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ مساءً
إنشاء محطات كهربائية في الرياض وجدة بـ نصف مليار ريال
المواطن - واس

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أعلنت الوطنية للإسكان “NHC” عن إنشاء محطات كهربائية في عددٍ من مشاريعها السكنية في العاصمة الرياض ومدينة جدة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز منظومة الكهرباء وتوفير خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة بالضواحي والمجتمعات، حيث تم اعتماد إنشاء محطات كهربائية في 3 مشاريع ضخمة، وذلك لإمداد أكثر من 11,700 وحدة سكنية، لتحقيق التشغيل الأمثل لمنظومة الكهرباء.

جهود الوطنية للإسكان

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود “الوطنية للإسكان” في تهيئة البنية التحتية لمشاريعها التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق وغيرها، بالإضافة لتخصيص مواقع للمرافق الخدمية العامة، والتي ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة، لتقدم لمستفيديها بيئة سكنية متكاملة.

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الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان “NHC” كونها الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، تحرص على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين فور الانتهاء منها، والعمل على تسليم بقية الوحدات في أسرع وقت، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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