إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

أعلنت شركة “البحر الأحمر الدولية”، اليوم، عن شراكة مع “إكونيكس”، لإنشاء منتجع “إكونيكس أمالا” الذي يقع على البحر الأحمر في السعودية أحد أكثر البيئات الطبيعية المحمية في العالم.

أحدث علامة تجارية

ويعد منتجع “إكونيكس أمالا” أحدث علامة تجارية فندقية يتم الإعلان عنها في وجهة “أمالا” التابعة لـ “البحر الأحمر الدولية“، التي تعد ملاذًا صحيًا متكاملًا يضم بعض أشهر العلامات التجارية الفاخرة في العالم، حيث ستركز الخدمات التي سيوفرها المنتجع على نمط الحياة الصحي والرياضة واللياقة البدنية، وسيتكون من 128 غرفة، تتضمن غرفتين من فئة البنتهاوس الفاخرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر الدولية”جون باغانو أن “أمالا” تمزج أحدث أنماط خدمات الصحة والاستجمام والمناظر الطبيعية الخلابة، لتَعِد زوارها بتجارب استثنائية ومستدامة.

ويعد منتجع “إكونيكس أمالا” جزءًا رئيسيًا من قرية “مارينا” في وجهة “أمالا” الذي سيضم مجموعة من الفنادق الفاخرة والفلل والوحدات السكنية في منطقة نابضة بالحياة تشمل مرافق تجارية وإطلالات خلابة على المرسى، حيث تم تصميم منطقة “ذا فيلج” والتي تعد جزءًا من منطقة “تربل باي”، لتتبنَّى أفضل عناصر العمارة المحلية والمتميزة بشوارع متشعبة ضيقة مثالية للاستكشاف والبحث، فيما تم تصميم واجهات الشوارع بطريقة مبتكرة تسمح بتدفق التيارات الهوائية وتوجيهها، إضافة إلى توفير الظل والحماية والضوء الهادئ، مما يتيح تحكمًا طبيعيًا في المناخ لتعزيز رفاهية الزوار، وستوفر منطقة “ذا فيلج” لزوراها قائمة من أشهر العلامات التجارية العالمية للبيع بالتجزئة والمطاعم العالمية.

فنادق وفلل فاخرة

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر الدولية”جون باغانو أن منتجع “إكونيكس أمالا” يعد جزءًا رئيسيًا من قرية “مارينا” في وجهة “أمالا” ، وسيضم مجموعة من الفنادق الفاخرة والفلل والوحدات السكنية في منطقة نابضة بالحياة تشمل مرافق تجارية وإطلالات خلابة على المرسى.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق “إكونيكس” كريستوفر نورتون، أن وجهة “أمالا” تتماشى بشكل مثالي مع المهمة المتمثلة في إعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة، حيث سيوفر المنتجع تجربة فريدة للزوار.

يذكر أن “وجهة البحر الأحمر” تقع على طول الساحل الغربي للسعودية، وهو موطن لبعض البيئات الطبيعية الأكثر تنوعًا وحساسية.

معايير حماية وتجديد

ووضعت الشركة معايير الحماية والتجديد أساسًا لكل عمليات تطوير مشاريعها، حيث تهدف إلى تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040، وسيتم تحقيقها من خلال تعزيز الموائل المتنوعة بيولوجيًا بما في ذلك أشجار المانجروف والأعشاب البحرية والشعب المرجانية والنباتات البرية، ويتجلى هذا الالتزام في جميع مراحل التصميم والتخطيط الدقيق لـوجهة “أمالا”، وتجري المرحلة الأولى من “وجهة أمالا”، والتي تركز على المخطط الرئيسي لـ “تربل باي”، ومن المقرر أن تستقبل أولى زوارها في عام 2024، وستتكون من 8 منتجعات توفر ما يزيد عن 1,200 وحدة فندقية، وعند اكتمال المشروع سيضم “أمالا” أكثر من 3,900 وحدة فندقية في 29 فندقًا، وقرابة 1,200 فيلا سكنية وشققًا ومنازل فاخرة، كما ستوفر متاجر تجارية راقية، ومطاعم فاخرة، ومرافق للاستجمام، والترفيه.