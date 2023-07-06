إنقاذ حاج إندونيسي من ذبحة صدرية حادة

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أنقذت العناية الإلهية ثم بجهود فريق طبي بمركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حاجًا إندونيسيًا في العقد السادس من العمر عقب تعرضه لذبحة صدرية حادة داهمته بمقر حملة الحج التابع لها.
واستقبلت المدينة الطبية حالة الحاج عبر قسم الطوارئ ليتم على الفور عمل الفحوصات والأشعة اللازمة وأظهرت النتائج وجود جلطة قلبية بشرايين القلب التاجية وتم نقله على وجه السرعة وعمل قسطرة عاجلة لإنقاذ حياته وتبين وجود تضيق بشرايين القلب، وتم وضع دعامة لشريان واحد وباقي الشرايين الأخرى كانت الحالة تستدعي لتدخل جراحي ليتم نقل المريض لقسم عناية القلب ووضعه تحت الملاحظة والمتابعة.
وأجرى الفريق الطبي باليوم التالي عملية جراحة قلب مفتوح وزرع شريانين للقلب تكللت بالنجاح ولله الحمد ونقل المريض لقسم عناية جراحة القلب ومتابعة حالته وهو يتماثل للشفاء للعودة لممارسة حياته الطبيعية بصحة وعافية.