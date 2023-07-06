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خضعت لفحوصات طبية وجراحة عاجلة

إنقاذ حياة مقيمة من انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى البدائع

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
إنقاذ حياة مقيمة من انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى البدائع
المواطن - فريق التحرير

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تمكن أطباء متخصصون في قسم النساء والولادة بمستشفى البدائع العام- بعد عون الله – من إنقاذ حياة مقيمة في العشرينيات من عمرها تعرضت لنزيف حاد وانفجار للحمل خارج الرحم.

وأفاد تجمع القصيم الصحي إلى أنه وبحسب التفاصيل الطبية التي كشف عنها الفريق الطبي المعالج للحالة أن المريضة راجعت قسم طوارئ النساء والولادة بالمستشفى وهي حامل في الأسبوع التاسع من الحمل، وقد كانت تعاني من وجود آلام شديدة أسفل منطقة البطن مع ظهور أعراض لحالة صدمة دموية حادة.

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عملية جراحية عاجلة

وقال التجمع: “إنه تم على الفور إخضاع المريضة للفحوصات السريرية وعمل الإجراءات المخبرية والأشعة اللازمة والتي أظهرت وجود انفجار للحمل خارج بطانة الرحم على الأنبوب الأيسر مع نزيف دموي حاد، فتم التعامل مع الحالة بإجراء عملية جراحية إسعافيه عاجلة لإنقاذ الأم، وذلك بإزالة الحمل والعمل على إيقاف النزيف الحاد، وقد تكلل التدخل الجراحي بالنجاح، وتم تنويم المريضة بالقسم لمدة يومين لمتابعة الحالة حتى تم الاطمئنان عليها ومغادرة المستشفى بالصحة والسلامة”.

هذا وتشير الإحصائيات إلى أن حالات الولادة بمستشفى البدائع العام بلغت ١٢٧ حالة ولادة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، في حين أجرى المستشفى أكثر من 228 ألف فحص مخبري خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م، كما بلغ مجموع عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى خلال الربع الأول من عام 2023م أكثر من 15660 مستفيدًا.

 

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