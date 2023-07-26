إنقاذ حياة مواطن ‏تعرض لنزيف داخلي ‏في حائل

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نجح فريق طبي في تجمع حائل الصحي في إنقاذ مواطن ثلاثيني بعد تعرضه لحادث مروري نتج عنه نزيف داخلي بالبطن عرض حياته للخطر.
وتبين بعد وصول المريض إلى طوارئ مستشفى الملك خالد بحائل وجود نزيف داخلي وتهتك بالطحال وجزء من البنكرياس، حيث تقرر إجراء عملية جراحية نوعية عاجلة تمثلت في إزالة الجزء المتضرر من غدة البنكرياس والطحال، ونجحت العملية الجراحية التي استغرقت قرابة الساعتين والنصف، بمشاركة فريق طبي مختص من استشاريي الجراحة وفق أحدث التقنيات الطبية الحديثة.
ويسمى هذا الإجراء بـ “ويبل Whipple Procedure الذي يُعرف كذلك باسم استئصال البنكرياس الاثني عشري وهي عملية معقدة تُجرى لإزالة رأس البنكرياس والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة والمرارة والقناة الصفراوية.
يذكر أن عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد للحوادث المرورية في شهر يونيو 2023م بلغ 2200 مراجع، فيما بلغ مراجعي الطوارئ الجراحية والإصابات عدد 2949 مراجعًا وبلغ مراجعو الطوارئ للحالات المرضية والتسمم 6176 مراجعًا، و15085 فحصًا إشعاعيًا لدى أقسام الأشعة بالمستشفى بينما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 2847 جلسة، وتم إجراء 185779 فحصًا مخبريًا في قسم المختبرات.