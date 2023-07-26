إنقاذ حياة مواطن ‏تعرض لنزيف داخلي ‏في حائل

نجح فريق طبي في تجمع حائل الصحي في إنقاذ مواطن ثلاثيني بعد تعرضه لحادث ‏مروري نتج عنه نزيف داخلي بالبطن عرض حياته للخطر.‏

تفاصيل العملية

وتبين بعد وصول المريض إلى طوارئ مستشفى الملك خالد بحائل وجود نزيف داخلي وتهتك بالطحال وجزء من البنكرياس، حيث تقرر إجراء عملية جراحية نوعية عاجلة ‏تمثلت في إزالة الجزء المتضرر من غدة البنكرياس والطحال، ونجحت العملية الجراحية التي استغرقت قرابة الساعتين والنصف، بمشاركة فريق طبي مختص من استشاريي ‏الجراحة وفق أحدث التقنيات الطبية الحديثة.

ويسمى هذا الإجراء بـ “ويبل ‏Whipple Procedure‏ الذي يُعرف كذلك باسم استئصال ‏البنكرياس الاثني عشري وهي عملية معقدة تُجرى لإزالة رأس البنكرياس والجزء ‏الأول من الأمعاء الدقيقة والمرارة والقناة الصفراوية. ‏

حوادث مرورية

يذكر أن عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد للحوادث المرورية ‏في شهر يونيو 2023م بلغ 2200 مراجع، فيما بلغ مراجعي الطوارئ الجراحية ‏والإصابات عدد 2949 مراجعًا وبلغ مراجعو الطوارئ للحالات المرضية والتسمم 6176 مراجعًا، و15085 فحصًا إشعاعيًا لدى أقسام الأشعة ‏بالمستشفى بينما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 2847 جلسة، وتم إجراء 185779 ‏فحصًا مخبريًا في قسم المختبرات.‏