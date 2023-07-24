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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، نجاح فرق المدني في إنقاذ شخص سقط في بئر بالطائف.
وأشارت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشرت صورة من عملية من عملية الإنقاذ.