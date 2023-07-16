إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الياباني في قصر السلام
أنقذت فرق الدفاع المدني في القويعية، شخصًا سقط في بئر، حيث باشرت الحادث الذي وقع مساء اليوم الأحد.
وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث، حيث عكست جهود رجاله في مباشرة كافة الحوادث لحماية أرواح المواطنين.
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق المدني في المدينة المنورة تباشر حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية، ثم أعلنت وفاته في وقت لاحق.