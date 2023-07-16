إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية

أنقذت فرق الدفاع المدني في القويعية، شخصًا سقط في بئر، حيث باشرت الحادث الذي وقع مساء اليوم الأحد.

يتلقى الرعاية الطبية

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.