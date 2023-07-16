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الجهة المختصة نقلته لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية
المواطن - فريق التحرير

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أنقذت فرق الدفاع المدني في القويعية، شخصًا سقط في بئر، حيث باشرت الحادث الذي وقع مساء اليوم الأحد.

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يتلقى الرعاية الطبية

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث، حيث عكست جهود رجاله في مباشرة كافة الحوادث لحماية أرواح المواطنين.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق المدني في المدينة المنورة تباشر حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية، ثم أعلنت وفاته في وقت لاحق.

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