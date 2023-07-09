إنقاذ طفلة من انسداد معوي في نجران

تمكن فريق طبي في منطقة نجران من إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عاماً تعاني من انسداد معوي مع التهابات حادة في جدار البطن في عملية جراحية استغرقت 4 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

تفاصيل الحالة

وقالت الصحة في نجران إن فريق الجراحة والأطفال في مستشفى الولادة والأطفال تمكن ولله الحمد من إجراء التدخل الجراحي بعد إجراء الفحوصات السريرية والفحوصات المخبرية والإشعاعية للطفلة حيث تم استئصال جزء من الأمعاء وتوصليها مرة أخرى حيث كانت العملية بالغة الصعوبة لوجود التصاقات شديدة بالبطن مع وجود التفاف في الأمعاء ومن ثم نقلها لقسم العناية المركزة ليتم متابعتها من قبل الفريق الطبية والتمريضية حتى تماثلها للشفاء وخروجها من المستشفى بإذن الله.

وقال الفريق الطبي إن الطفلة لديها ملف مرضي سابق أثناء الولادة حيث ولدت ولديها انشقاق خلقي في جدار البطن مع وجود الأمعاء كاملة خارج البطن ووجود عيوب خلقية في القلب و قد تم إجراء المرحلة الأولى من اصلاح هذا العيب في اليوم الثالث من العمر بعد الولادة وتم ارجاع الأمعاء إلى البطن وغلق جدار البطن بصعوبة بالغة.ط

انشقاق البطن الخلقي

وأكد الفريق الطبي أن انشقاق البطن الخلقي من العيوب الخلقية نادرة الحدوث وهو فقدان في الجلد والعضلات والنسيج الليفي، وتندلق الأمعاء (تنفتق) عبر الفتحة، وتُغطى بكيس رقيق خارج البطن ، ويكون الحبل السري في وسطِ العيب، وتبلغ نسبتها عالمياً ما يقارب حالة لكل 5000 حالة ولادة جديدة وتكون فيها نسبة الوفيات عالية حيث يصاحبها عيوب خلقية أخرى في القلب والكلى والجهاز الهضمي وتحتاج إلى فريق طبى متخصص لإجراء مثل هذه الجراحات المعقدة.

الجدير بالذكر أن عدد المواليد في مستشفى الولادة والأطفال خلال الربع الأول من العام الجاري 1734 مولوداً .