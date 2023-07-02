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اختيار الأماكن المناسبة في المشاعر

إنهاء التعاقد مبكرًا يمنح الدول أولوية في موسم حج 1445 هـ

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
إنهاء التعاقد مبكرًا يمنح الدول أولوية في موسم حج 1445 هـ
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن المخطط الزمني لآلية حج 1445 هـ، والذي بدأت خطواته بالفعل من خلال تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب الحجاج وتحديد حصصهم من كل دولة.

وأعلن الربيعة في مؤتمر صحفي، تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج لـ موسم الحج القادم، والتي تتضمن حصص كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، وذلك للاستعداد المبكر لحج العام القادم.

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اختيار مواقع حج 1445

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر يوم 15 شعبان لعام 1445 الموافق 25 فبراير 2023.

وأكد أن الدول التي تنهي تعاقدها مبكرًا لها الأولوية في اختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر لموسم الحج في العام المقبل، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مواقع محددة لدول بعينها فالمواقع تحدد بأسبقية الدول التي تنهي تعاقدها مبكرًا.

 

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