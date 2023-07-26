Icon

عبدالله المعيوف: كوليبالي إضافة كبيرة Icon جيسوس: هدفنا حصد كأس الملك سلمان للأندية Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في ورشتين بالفيصلية Icon نونو سانتو: الترجي فريق جيد والصفقات الجديدة ستشارك غدًا Icon الأسبوع الماضي شهد أعلى الموجات الحارة على السعودية Icon الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية Icon الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر Icon الصلاة على لؤلؤة بنت عبدالعزيز السديري Icon الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو Icon توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

إنهاء معاناة أربعيني منعته السمنة من الحركة 8 أشهر

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
إنهاء معاناة أربعيني منعته السمنة من الحركة 8 أشهر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكن فريق جراحة السمنة والبدانة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 44 عاماً مصاباً بسمنة مفرطة تسببت في منعه من الحركة لمدة 8 أشهر.

جراحات السمنة والبدانة

وبينت صحة جازان أن المريض حُول من العناية المركزة بمستشفى صامطة لمركز جراحات السمنة وكان يعاني من مشكلات في التنفس ومتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، ويعتمد على جهاز CPAP على مدار الساعة.
وأوضحت أن فريق السمنة قام بإجراء الفحوصات السريرة والمخبرية اللازمة وعمل خطة علاجية محكمة مكونة من أربع مراحل مع الفرق الطبية بالمركز لعلاج شملت تحسين الوضع النفسي للمريض، حيث كان يعاني من أعراض يأس واكتئاب شديدين والبدء فالعلاج الباطني لتحسين وظائف القلب والرئة واستبعاد وجود أي أمراض في الغدد قد تكون مسببة للسمنة ، وعمل حمية غذائية لإنقاص وزن المريض لتقليل الصعوبات والمخاطر أثناء وبعد العملية، إذ تم إنقاص وزن المريض من ٣٢٠ إلى ٢٣٠ كيلو جرامًا ، مما أدى لتحسن وظائف القلب والرئة وغيرها من الإجراءات التي يحتاجها المريض في مثل هذه الحالة.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد الحرام: حاسبوا أنفسكم ولا توافقوا شهوات النفس ورغباتها

خطيب المسجد الحرام: حاسبوا أنفسكم ولا توافقوا شهوات النفس ورغباتها

القبة الحرارية تؤدي لاستمرار الطقس الحار بالخليج

القبة الحرارية تؤدي لاستمرار الطقس الحار بالخليج

تكميم المعدة

وبينت أن المريض خضع لعملية تكميم للمعدة تكللت ولله الحمد بالنجاح، ونقل المريض من غرفة العمليات للعناية المركزة، حيث تم رفع جهاز التنفس الصناعي حسب الخطة المعدة دون أي مضاعفات ، ووضعت له خطة علاجية تضمنت العلاج الغذائي والتدرج حسب البروتوكول المعد العلاج الطبيعي وإعادة تأهيل المريض للقدرة على المشي والاعتماد على نفسه في الحركة، مفيدة أن المريض غادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد استعادته القدرة على الحركة وتخلصت من مشاكل التنفس وتماثله للشفاء بعد إنخفاض كتلة الجسم من 102 الى 45 كيلو جراما .
ويأتي إجراء العملية امتداداً للخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها المراكز المتخصصة بصحة جازان للمرضى والمراجعين في المنطقة والحد من تكبدهم عناء السفر لمناطق أخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى
العالم

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى

العالم
ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة
تكنولوجيا

ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول...

تكنولوجيا
تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن
حساب المواطن

تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن

حساب المواطن
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب السعودية وقادتها
السعودية اليوم

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب...

السعودية اليوم
استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس
العالم

استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس

العالم
رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان
الرياضة

رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة...

الرياضة
المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في الحج
أخبار رئيسية

المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في...

أخبار رئيسية
لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف
العالم

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف

العالم