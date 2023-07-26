إنهاء معاناة أربعيني منعته السمنة من الحركة 8 أشهر

تمكن فريق جراحة السمنة والبدانة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 44 عاماً مصاباً بسمنة مفرطة تسببت في منعه من الحركة لمدة 8 أشهر.

جراحات السمنة والبدانة

وبينت صحة جازان أن المريض حُول من العناية المركزة بمستشفى صامطة لمركز جراحات السمنة وكان يعاني من مشكلات في التنفس ومتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، ويعتمد على جهاز CPAP على مدار الساعة.

وأوضحت أن فريق السمنة قام بإجراء الفحوصات السريرة والمخبرية اللازمة وعمل خطة علاجية محكمة مكونة من أربع مراحل مع الفرق الطبية بالمركز لعلاج شملت تحسين الوضع النفسي للمريض، حيث كان يعاني من أعراض يأس واكتئاب شديدين والبدء فالعلاج الباطني لتحسين وظائف القلب والرئة واستبعاد وجود أي أمراض في الغدد قد تكون مسببة للسمنة ، وعمل حمية غذائية لإنقاص وزن المريض لتقليل الصعوبات والمخاطر أثناء وبعد العملية، إذ تم إنقاص وزن المريض من ٣٢٠ إلى ٢٣٠ كيلو جرامًا ، مما أدى لتحسن وظائف القلب والرئة وغيرها من الإجراءات التي يحتاجها المريض في مثل هذه الحالة.

تكميم المعدة

وبينت أن المريض خضع لعملية تكميم للمعدة تكللت ولله الحمد بالنجاح، ونقل المريض من غرفة العمليات للعناية المركزة، حيث تم رفع جهاز التنفس الصناعي حسب الخطة المعدة دون أي مضاعفات ، ووضعت له خطة علاجية تضمنت العلاج الغذائي والتدرج حسب البروتوكول المعد العلاج الطبيعي وإعادة تأهيل المريض للقدرة على المشي والاعتماد على نفسه في الحركة، مفيدة أن المريض غادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد استعادته القدرة على الحركة وتخلصت من مشاكل التنفس وتماثله للشفاء بعد إنخفاض كتلة الجسم من 102 الى 45 كيلو جراما .

ويأتي إجراء العملية امتداداً للخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها المراكز المتخصصة بصحة جازان للمرضى والمراجعين في المنطقة والحد من تكبدهم عناء السفر لمناطق أخرى.