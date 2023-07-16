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أحد أكثر أسباب أمراض اللثة شيوعًا

إهمال تنظيف الأسنان يؤدي للإصابة بمرض بالدماغ

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
إهمال تنظيف الأسنان يؤدي للإصابة بمرض بالدماغ
المواطن - فريق التحرير

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أشارت دراسة حديثة إلى سبب آخر مهم جدًا لتنظيف الأسنان، وهو تجنب الإصابة بمرض في الدماغ.

تنظيف الأسنان

وبحسب الدراسة، فإن فقدان أحد الأسنان لدى المصابين بأمراض اللثة، كان له تأثير على الحصين، وهي المنطقة المتعلقة بالذاكرة، وتقع في الجزء الصدغي الوسطي على جانبي المخ البشري.

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ويعتبر عدم “تفريش” (تنظيف) الأسنان، أحد أكثر أسباب أمراض اللثة شيوعًا.

وذكر ساتوشي ياماغوتشي من جامعة توهوكو في سينداي باليابان: “تشير النتائج إلى أن الاحتفاظ بالأسنان المصابة بأمراض اللثة الشديدة، يرتبط بضمور الدماغ”.

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وتابع ساتوشي ياماغوتشي: “هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على صحة الأسنان، وليس مجرد الاحتفاظ بالأسنان نفسها”.

واسترسل ياماغوتشي: “فقدان الأسنان وأمراض اللثة، وهو التهاب الأنسجة حول الأسنان الذي يمكن أن يتسبب في انكماش اللثة وتراخي الأسنان، أمر شائع جدًا، لذا فإن تقييم الصلة المحتملة بالخرف أمر مهم للغاية”.

أمراض اللثة

ووجد العلماء اليابانيون أن عدد الأسنان وحجم أمراض اللثة مرتبطان بالتغيرات في الحصين الأيسر من الدماغ، وهي المنطقة المرتبطة بمرض الزهايمر، وفقًا لسكاي نيوز.

ويؤثر مرض الزهايمر، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعًا، على الوظيفة الإدراكية والذاكرة والسلوك، ويمكن أن يجعل من الصعب أداء الأنشطة اليومية والحفاظ على استقلال الفرد، مما يؤدي إلى الإحباط والارتباك والقلق وفقدان تقدير الذات.

وفي هذا الصدد، أكد ياماغوتشي: “التحكم في تطور أمراض اللثة من خلال زيارات طبيب الأسنان المنتظمة أمر بالغ الأهمية، وقد يلزم خلع الأسنان المصابة بأمراض اللثة الشديدة واستبدالها بأجهزة تعويضية مناسبة”،حسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وارتبط الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة الخفيفة والذين لديهم سن أقل، بمعدل أسرع لتقلص الحُصين الأيسر، بما يعادل عامًا تقريبًا من شيخوخة الدماغ.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة الشديدة، فقد ارتبط وجود سن إضافي بانكماش دماغ أسرع في نفس المنطقة من الدماغ، أي ما يعادل 1.3 سنة من شيخوخة الدماغ.

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