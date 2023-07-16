إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال

أوضح النيجيري أوديون إيجالو، نجم الهلال السابق، أسباب فشل انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أزرق الرياض قبل أن يقرر الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وتحدث إيجالو في تصريحات إعلامية قائلًا: “رحلت عن الهلال لأنهم أرادوا ضم ميسي وتفاجأت بأنه لم يأتِ إلى الهلال، أعتقد أنه فضّل الانتقال لنادي إنتر ميامي وصُدمت لأن الصفقة لم تُحسم”.

وأضاف إيجالو: “لقد عرضوا عليه مبالغ جنونية كان ليحصل على ضعف ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو في النصر”.

تفاصيل عقد ليونيل ميسي

وكشفت صحيفة Marca الإسبانية عن تفاصيل عقد ميسي مع الفريق الأمريكي حيث سيتقاضى سنويًّا من 50 إلى 60 مليون دولار أمريكي مع الحصول على نسبة من بعض شركات الرعاية للنادي مما يجعل راتبه السنوي يصل إلى 100 مليون دولار.