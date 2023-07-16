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اللاعب الأرجنتيني فضّل الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي

إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أوضح النيجيري أوديون إيجالو، نجم الهلال السابق، أسباب فشل انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أزرق الرياض قبل أن يقرر الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وتحدث إيجالو في تصريحات إعلامية قائلًا: “رحلت عن الهلال لأنهم أرادوا ضم ميسي وتفاجأت بأنه لم يأتِ إلى الهلال، أعتقد أنه فضّل الانتقال لنادي إنتر ميامي وصُدمت لأن الصفقة لم تُحسم”.

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وأضاف إيجالو: “لقد عرضوا عليه مبالغ جنونية كان ليحصل على ضعف ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو في النصر”.

تفاصيل عقد ليونيل ميسي

وكشفت صحيفة Marca الإسبانية عن تفاصيل عقد ميسي مع الفريق الأمريكي حيث سيتقاضى سنويًّا من 50 إلى 60 مليون دولار أمريكي مع الحصول على نسبة من بعض شركات الرعاية للنادي مما يجعل راتبه السنوي يصل إلى 100 مليون دولار.

ميسي مع إنتر ميامي
ميسي – المصدر fortune

وتمنح رابطة الدوري الأمريكي كل نادٍ الحق في منح عقد خاص لـ 3 من لاعبي الفريق بجانب أن الحد الأقصى للرواتب في الدوري الأمريكي هو مليون ونصف المليون دولار سنويًّا.

وفي وقت سابق، كان النجم الأرجنتيني أوضح أنه متحمس للغاية لخوض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي.

وعلق ميسي قائلًا: “متحمس للغاية لبدء الخطوة التالية في مسيرتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، وفي الولايات المتحدة”.

وتابع نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: “إنها فرصة رائعة، سنواصل معًا بناء هذا المشروع الجميل.. الفكرة هي أن نعمل سويًّا لتحقيق أهدافنا، ومتشوق للغاية للبدء في المساعدة هنا”.

وسينتهي عقد ليونيل ميسي مع الفريق الأمريكي بنهاية منافسات موسم 2025 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، أي أنه سيستمر في صفوفه لمدة عامين ونصف، حيث إن نصف موسم 2023 قد تم لعبه بالفعل.

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