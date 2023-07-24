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أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 929 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يوليو 2023 وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر توفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام من خلال بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 929 مليون ريال خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يوليو الحالي بلغ نحو 50.2 مليار ريال.
وقال ابن ماضي إن استمرارية إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً تأتي تأكيداً للجهود المتواصلة لتمكين المستفيدين من تملك المنزل الأول وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية وفق المزايا والحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني بالشراكة مع الجهات التمويلية.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن برامج الدعم السكني.