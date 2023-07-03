ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير اليوم دخول طالع الهقعة مدته 13 يومًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بيلاروس إيران تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم طرح تذاكر حفل محمد عبده في الأحساء غدًا موعد التسجيل في الجامعة الإسلامية اكتمال استعدادات منفذ الحديثة ومدينة الحجاج لتوديع ضيوف الرحمن 3 إجراءات حال تعطل المركبة على الطرق الرئيسية قصة قرية سعودية عمرها 400 عام فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على جنين
تصدرت مدينة زابل في إيران، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونشر موقع “EldoradoWeather” المتخصص، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، حيث حلت في المركز الأول.
وتضمنت القائمة 11 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة في العالم.
واحتلت مدينة زابل بإيران المركز الأول بتسجيل 49.4 درجة مئوية، تلتها مدينة قرن علم بسلطنة عمان والتي سجلت 48.8.
وجاءت مدينة فهود العمانية في المركز الثالث بـ 48.2 درجة مئوية، ثم مدينة عين صلاح الجزائرية بتسجيل 48.1 مئوية.
وبحسب مواقع الطقس العالمية فقد سجلت درجة الحرارة اليوم في إيران كما يلي: