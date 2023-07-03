إيران تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم

تصدرت مدينة زابل في إيران، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلى درجة حرارة

ونشر موقع “EldoradoWeather” المتخصص، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، حيث حلت في المركز الأول.

وتضمنت القائمة 11 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة في العالم.

إيران في المركز الأول

واحتلت مدينة زابل بإيران المركز الأول بتسجيل 49.4 درجة مئوية، تلتها مدينة قرن علم بسلطنة عمان والتي سجلت 48.8.

وجاءت مدينة فهود العمانية في المركز الثالث بـ 48.2 درجة مئوية، ثم مدينة عين صلاح الجزائرية بتسجيل 48.1 مئوية.

درجة الحرارة اليوم

وبحسب مواقع الطقس العالمية فقد سجلت درجة الحرارة اليوم في إيران كما يلي: