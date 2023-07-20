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تتسع لأكثر من 100 راكب

إيرباص تكشف مواصفات وتصميم طائرة الهيدروجين الصديقة للبيئة

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
إيرباص تكشف مواصفات وتصميم طائرة الهيدروجين الصديقة للبيئة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشف أسطول طائرات إيرباص، عن شكل وتصميم ومواصفات طائرات الهيدروجين في المستقبل، والتي ستصبح ضمن أسطول طائرات صديقة للبيئة تتسع لـ 100 مقعد، ويمكنها التزود بالوقود من المطارات.

إطلاق تصميم طائرة الهيدروجين

وأعلنت شركة “إيرباص” إطلاق تصميم CONCEPT لطائرة تجارية تعمل بالطاقة الهيدروجينية تتسع لـ 100 مقعد، ومن المتوقع أن تكون رائدة في مجال السفر المستدام، حيث لطالما تعرضت الطائرات التي تعمل بالهيدروجين لتعثر كبير مع مرور الوقت، وواجهت تلك التكنولوجيا تحديات كبيرة.

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وأضاف تقرير صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الخميس، أنه تم العمل على التقنيات اللازمة لإنتاج طائرات آمنة تعمل بالهيدروجين بكميات كبيرة، ونظرًا لأن التقنيات أصبحت أكثر تقدمًا بمرور الوقت، فإنها تجذب انتباه الشركات المصنعة المتحمسة لوضع أموالها في تلك الصناعة، ومن بين تلك الشركات “إيرباص” العملاقة ومقرها فرنسا.

طائرات الهيدروجين

حمولة طائرات الهيدورجين

وأصدرت شركة إيرباص خططًا لطائرة ضخمة تعمل بالهيدروجين يمكن استخدامها للسفر التجاري ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 100 راكب.

قالت شركة إيرباص لموقع “The Next Web”: “إن معظم التقنيات المطلوبة للطائرات التي تعمل بالهيدروجين تظهر بالفعل في صناعات أخرى، ونحن نعمل على ذلك منذ وقت طويل بالفعل، وسيتم تشغيل الطائرات بواسطة المراوح والمحركات الكهربائية وخلايا الوقود وإلكترونيات الطاقة وخزانات الهيدروجين السائل وأنظمة التبريد ومجموعة من المعدات المساعدة”.

فوائد طائرات الهيدروجين

يرى المحللون أن فوائد الطائرات التي تعمل بوقود الهيدروجين لا تُعد ولا تُحصى، إلى جانب تقليل انبعاثات الطائرات إلى الصفر.

ويمتلك الهيدروجين طاقة عالية، على الرغم من أنه يجب ضغطه أو تحويله إلى سائل لتحقيق هذه الفوائد. وتتمثل المواد الخام المستخدمة في صنع وقود الهيدروجين في الماء، الذي يعود إلى الغلاف الجوي باعتباره الناتج الثانوي الوحيد.

 

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