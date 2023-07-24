إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألفًا

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، اليوم الاثنين، عقوبتها ضد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات.

عقوبة حسين الشحات

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لمباراتين وتغريمه مبلغًا ماليًا وصل إلى 20 ألف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي طبقًا للائحة العقوبات.

وكان حسين الشحات قد صفع المغربي محمد الشيبي بعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز بالأمس، مبررًا تصرفه بأنه تعرض للسب خلال أحداث اللقاء.

وتوجه حسين الشحات لمحمد الشيبي؛ واعتذر له وقام بتقبيل رأسه، إلا أن نادي بيراميدز قرر تصعيد الأمور، وأصدر بيانًا رسميًا؛ أعلن من خلاله التقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم.

مباراة الأهلي وبيراميدز

ولعب الأهلي وبيراميدز بالأمس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت المواجهة بخسارة المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 82 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وتوج باللقب رسميًا، فيما وصل رصيد بيراميدز عند 73 نقطة في المركز الثاني.

وتُعد هزيمة المارد الأحمر في مباراة الأهلي وبيراميدز؛ هي الأولى لكتيبة كولر ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الرياضي الحالي، ما أثار غضب الجماهير، التي كانت تأمل في حصد اللقب بدون خسارة.