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إيكاردي يقترب من دوري روشن

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
إيكاردي يقترب من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بات قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يحظى باهتمام أكثر من ناد.

عروض سعودية أمام إيكاردي

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إيكاردي اقترب من الانضمام إلى دوري روشن السعودي، مشددًا على أن الشباب والتعاون دخلا في مفاوضات مع اللاعب ونادي باريس سان جيرمان.

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وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن، متوقعًا تطور الأوضاع وحسم الصفقة سريعًا.

ماورو إيكاردي
النجم الأرجنتيني

الهلال يسعى لحسم الصفقة

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أن نادي الهلال أبدى هو الآخر رغبته بقوة في التعاقد مع إيكاردي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تقدم بعرض ضخم له، إلا أنه لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن.

ماورو إيكاردي
النجم الأرجنتيني

ويأمل نادي الهلال في حسم صفقة النجم الأرجنتيني، خاصة بعد نجاحه في التعاقد مع مدافع تشيلسي، السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجم وولفرهبتون، البرتغالي روبن نيفيز، بالإضافة إلى عودة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس.

وكان إيكاردي قد لعب الموسم الماضي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي، وشارك معه في 23 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 23 هدفًا، كما قدم 8 تمريرات حاسمة.

ماورو إيكاردي
النجم الأرجنتيني

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