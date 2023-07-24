إيلون ماسك أغنى رجل في العالم مجددًا

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تصدر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المركز الأول في قائمة أغنى أغنياء العالم، بعد أن تراجع إلى المركز الثاني الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات مجلة “فوربس”.
وبحسب ما نقلته فوربس، ارتفع صافي ثروة إيلون ماسك بمقدار 4.1 مليار دولار اليوم الاثنين إلى 240.6 مليار دولار، وانخفضت ثروة برنارد آرنو، صاحب صناعة السلع الفاخرة الفرنسية (LVMH Moet Hennessy- Louis Vuitton)، بمقدار 2.8 مليار دولار لتبلغ 234.6 مليار دولار، ما جعله يحتل المركز الثاني.
وتأتي الزيادة في ثروة ماسك على خلفية زيادة قيمة أسهم “تسلا”، واعتبارا من 20:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر السهم الواحد للشركة بنسبة 2.69% إلى 267.01 دولار.