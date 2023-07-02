إيلون ماسك يسخر من ردود الفعل الغاضبة من قراراته الجديدة

أثارت قرارات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجديدة بشأن معدلات قراءة التغريدات اليومية، ردود فعل غاضبة، وعلق مالك تويتر مازحًا بعدما عبر المستخدمون عن غضبهم من قيود الموقع الجديدة.

سخرية إيلون ماسك

وسخر ماسك من ردود الأفعال، عبر تغريدة له بتويتر، موجهًا الحديث للمستخدمين الغاضبين قائلًا: “أنت الآن مستيقظ من نوم عميق، ابتعد عن الهاتف لرؤية أصدقائك وعائلتك”. وقال في تدوينة أخرى: “القراءات المحدودة تدور حول حدود المعدل الطبيعي”.

ووضع إيلون ماسك حدًّا يوميًّا لقراءة التغريدات على جميع المستخدمين، وقال: إن Twitter قد طبق حدود قراءة مؤقتة لمعالجة مستويات عالية من عمليات تجريف البيانات والتلاعب بنظام القراءات.

قرارات تويتر الجديدة

وقال ماسك: إن الحسابات التي تحوي علامة التوثيق ستقتصر مؤقتًا على قراءة 6000 تغريدة يوميًّا، أما الحسابات التي لا تحمل علامة التوثيق تقتصر على قراءة 600 منشور يوميًّا، بينما الحسابات الجديدة التي لا تحمل علامة التوثيق ستكون قادرة على قراءة 300 منشور يوميًّا فقط.

ووفقًا لموقع فارايتي، فإن ماسك لم يعلن الموعد الرسمي لتنفيذ تلك الاشتراطات والقيود الجديدة، التي أصدرها على مستخدمي تويتر بالإضافة إلى عدم الإعلان عن ما إذا كانت هناك تكلفة إضافية للمستخدمين يجب عليهم سدادها أم لا.

هدف القرارات الجديدة

وكان هدف القرار حد المستويات القصوى من جمع البيانات والتلاعب بالنظام.

وبحسب ماسك سيتم قريبًا رفع السقف إلى 8000 و800 و400 تغريدة على التوالي حسب نوع الحساب.

شدّد ماسك على أن جميع الشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي تقريبًا، من الشركات الناشئة إلى كبرى المجموعات في العالم، تجمع كميات كبيرة من البيانات.