Icon

أزمة طماطم غير مسبوقة تجبر مطاعم ماكدونالدز للتخلي عنها بوجباتها Icon انطلاق فعاليات قرية بن عضوان السياحية بـ عسير Icon خضوع حاكم مصرف لبنان لجلسة تحقيق ببيروت Icon توضيح بشأن موقف الدعم السكني حال وقوع طلاق Icon إيلون ماسك يطلق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي Icon هجومان مسلحان على قاعدة باكستانية ومقتل 12 جنديًّا Icon هوية عمرانية لكل مدينة سعودية Icon لقطات مذهلة لأكبر سفينة رحلات بحرية في العالم Icon السعودية تحصل على براءة اختراع في إنتاج الوقود الحيوي من التمور Icon 8 ساعات من الرياح وارتفاع الأمواج في جدة ورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تهدف إلى فهم الطبيعة الحقيقية للكون

إيلون ماسك يطلق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
إيلون ماسك يطلق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إطلاق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي تحت اسم “إكس إيه آي”، والتي تهدف إلى فهم الطبيعة الحقيقية للكون.

شركة جديدة لإيلون ماسك

وأفاد موقع الشركة على الويب، بأن ماسك وفريقه سيشاركان المزيد من المعلومات حول “xAI” في دردشة عبر خاصية “تويتر سبيسز” غدًا الجمعة.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يهزم جوريكا السلوفيني وديًا بثنائية

الهلال يهزم جوريكا السلوفيني وديًا بثنائية

تحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي إلى إدارة عامة  

تحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي إلى إدارة عامة  

ويضم فريق العمل موظفين سابقين في “ديب مايند” و”أوبن إيه آي” و”جوجل ريسيرش” و”مايكروسوفت ريسيرش” و”تويتر” و”تسلا”، ويُعتقد أن ماسك يخطط لمنافسة “أوبن إيه آي” و”جوجل” من خلال شركته الجديدة.

أداة الذكاء الاصطناعي

ونشر ماسك تفاصيل خططه لأداة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى “تروث جي بي تي” خلال مقابلة تلفزيونية، قائلًا: إنه يخشى أن شركات الذكاء الاصطناعي الحالية تعطي الأولوية للأنظمة المقبولة سياسيًّا.

وسيكون أحد المستشارين الخاصين بالشركة هو “دان هيندريكس”، المدير التنفيذي لمركز أمان الذكاء الاصطناعي، وهو منظمة غير ربحية مقرها سان فرانسيسكو.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

نشر “هيندريكس” رسالة في مايو الماضي، موقعة من قبل قادة قطاع التكنولوجيا تدعي أن التخفيف من مخاطر الانقراض التي يحتمل تسبب الذكاء الاصطناعي فيها، يجب أن يكون أولوية عالمية، جنبًا إلى جنب مع المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية.

وفقًا لـ”جريج يانج”، المؤسس المشارك لـ”إكس إيه آي”، فإن الشركة الناشئة ستتعمق في رياضيات التعلم العميق، أحد جوانب الذكاء الاصطناعي، وسوف تطور نظرية كل شيء “للشبكات العصبية الكبيرة” لنقل الذكاء الاصطناعي “إلى المستوى التالي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية
السعودية اليوم

انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى...

السعودية اليوم
كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد قبل التوقيع
آخر الاخبار

كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد...

آخر الاخبار
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

السوق
انفجار ألعاب نارية بالصين ومصرع وفقدان 7 أشخاص
العالم

انفجار ألعاب نارية بالصين ومصرع وفقدان 7...

العالم
توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين من المدينة المنورة
السعودية اليوم

توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين...

السعودية اليوم
فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة وليام سميث
السعودية اليوم

فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة...

السعودية اليوم
من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103
السعودية اليوم

من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى...

السعودية اليوم
تفاصيل مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري
آخر الاخبار

تفاصيل مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري

آخر الاخبار