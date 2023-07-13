إيلون ماسك يطلق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إطلاق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي تحت اسم “إكس إيه آي”، والتي تهدف إلى فهم الطبيعة الحقيقية للكون.

شركة جديدة لإيلون ماسك

وأفاد موقع الشركة على الويب، بأن ماسك وفريقه سيشاركان المزيد من المعلومات حول “xAI” في دردشة عبر خاصية “تويتر سبيسز” غدًا الجمعة.

ويضم فريق العمل موظفين سابقين في “ديب مايند” و”أوبن إيه آي” و”جوجل ريسيرش” و”مايكروسوفت ريسيرش” و”تويتر” و”تسلا”، ويُعتقد أن ماسك يخطط لمنافسة “أوبن إيه آي” و”جوجل” من خلال شركته الجديدة.

أداة الذكاء الاصطناعي

ونشر ماسك تفاصيل خططه لأداة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى “تروث جي بي تي” خلال مقابلة تلفزيونية، قائلًا: إنه يخشى أن شركات الذكاء الاصطناعي الحالية تعطي الأولوية للأنظمة المقبولة سياسيًّا.

وسيكون أحد المستشارين الخاصين بالشركة هو “دان هيندريكس”، المدير التنفيذي لمركز أمان الذكاء الاصطناعي، وهو منظمة غير ربحية مقرها سان فرانسيسكو.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

نشر “هيندريكس” رسالة في مايو الماضي، موقعة من قبل قادة قطاع التكنولوجيا تدعي أن التخفيف من مخاطر الانقراض التي يحتمل تسبب الذكاء الاصطناعي فيها، يجب أن يكون أولوية عالمية، جنبًا إلى جنب مع المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية.

وفقًا لـ”جريج يانج”، المؤسس المشارك لـ”إكس إيه آي”، فإن الشركة الناشئة ستتعمق في رياضيات التعلم العميق، أحد جوانب الذكاء الاصطناعي، وسوف تطور نظرية كل شيء “للشبكات العصبية الكبيرة” لنقل الذكاء الاصطناعي “إلى المستوى التالي”.