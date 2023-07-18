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حصل على مسدس لم يتم تخزينه بشكل آمن بالمنزل

ابن الـ 3 سنوات يطلق النار على شقيقته الرضيعة بواشنطن

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
ابن الـ 3 سنوات يطلق النار على شقيقته الرضيعة بواشنطن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت إدارة شرطة مقاطعة سان دييجو الأمريكية، أن طفلًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات أطلق النار بطريق الخطأ على أخته البالغة من العمر عامًا واحدًا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إطلاق النار

وبحسب وسائل إعلام امريكية، تم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 7:30 صباحًا، في منزل في كتلة 1100 في فولبروك، وهو مجتمع يقع على بعد 20 ميلاً شمال شرق أوشن سايد.

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وأفادت الإدارة في بيان صحفي، بأن “أحد المتصلين قال إن الطفل البالغ من العمر 3 سنوات أطلق النار على الطفل عن طريق الخطأ”.

وتابعت أن نواب عمدة سان دييجو ذهبوا إلى المنزل وأكدوا أن الطفل الأكبر حصل على مسدس لم يتم تخزينه بشكل آمن في المنزل”.

مصابة في الرأس

وتم العثور على الفتاة البالغة من العمر 1 عامًا مصابة في الرأس ونقلت إلى مستشفى بالومار، حيث أعلنت وفاتها.

وذكرت إدارة شرطة مقاطعة سان دييجو الأمريكية: “تقدم الإدارة تعاطفها مع الأسرة والمتضررين من هذه الوفاة”.

ولا يزال إطلاق النار قيد التحقيق من قبل محققي جرائم القتل في مقاطعة سان دييجو.

 

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