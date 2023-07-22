اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا يدعم كيليان مبابي

أعلن الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي لكرة القدم، عن دعمه للاعب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الديوك وذلك بعد قرار النادي الفرنسي باستبعاده من قائمة الفريق المشارك في معسكر اليابان تحضيرًا للموسم الجديد.

وقال اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا: “اللاعبون جميعهم يجب أن يتمتعوا بنفس ظروف العمل التي يتمتع بها باقي القوى العاملة المحترفة، يرى الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين، أنه سيكون من المفيد تذكير المديرين بأن الضغط على الموظف من خلال تدهور ظروف عمله، على سبيل المثال لإجباره على المغادرة أو قبول ما يريده صاحب العمل يشكل مضايقة أخلاقية، وهو ما يدينه القانون الفرنسي بشدة”.

تفاصيل الأزمة بين سان جيرمان وكيليان مبابي

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان ومبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وقالت شبكة Monte Carlo الفرنسية: إن باريس سان جيرمان سيجمد كيليان مبابي في الموسم المقبل وسيعاقبه بالطريقة المناسبة وهي عدم مشاركته مع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد تصريحاته المثيرة.