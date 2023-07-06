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نظرًا لعدم توفّر الطرقات وكثرة المنحدرات

اتساع رقعة الحريق بوادي جهنم بلبنان

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
اتساع رقعة الحريق بوادي جهنم بلبنان
المواطن - فريق التحرير

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يعمل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، منذ الساعة 12:25 من ظهر اليوم على إخماد حريقٍ شبّ في أحد الأحراج في وادي جهنم في عكار.

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ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قالت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها- نقلته صحيفة صوت كل لبنان-: إن هناك صعوبات عدة يواجهونها للتمكن من إخماد النيران؛ نظرًا لعدم توفّر الطرقات وكثرة المنحدرات التي تشكّل عائقًا أمام وصول آليات الإطفاء.

وأردفت المديرية في تغريدة عبر “تويتر”: سرعة الهواء أدت الى اتساع رقعة الحريق.

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