اتساع رقعة الحريق بوادي جهنم بلبنان

يعمل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، منذ الساعة 12:25 من ظهر اليوم على إخماد حريقٍ شبّ في أحد الأحراج في وادي جهنم في عكار.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قالت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها- نقلته صحيفة صوت كل لبنان-: إن هناك صعوبات عدة يواجهونها للتمكن من إخماد النيران؛ نظرًا لعدم توفّر الطرقات وكثرة المنحدرات التي تشكّل عائقًا أمام وصول آليات الإطفاء.

وأردفت المديرية في تغريدة عبر “تويتر”: سرعة الهواء أدت الى اتساع رقعة الحريق.