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اختفى عام 2015 وكان عمره 17 عامًا

اتصال مجهول يعيد شابًّا تائهًا لعائلته بعد 8 سنوات في أمريكا

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
اتصال مجهول يعيد شابًّا تائهًا لعائلته بعد 8 سنوات في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام أمريكية أنه تم العثور في ولاية تكساس الأمريكية على شاب كان قد اختفى عن أنظار أسرته قبل نحو 8 أعوام عندما كان مراهقًا.

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أشار مركز ولاية تكساس للمفقودين إلى أن الشاب، رودولف فارياس، كان اختفى عام 2015 حين كان لا يتجاوز السابعة عشرة من عمره، بينما كان يتنزه مع كلابه في شمال غربي مدينة هيوستن في امريكا

وبحسب والدة رودولف، فإن شخصًا ما اتصل برقم الطوارئ عندما عثر على ابنها خارج إحدى الكنائس، مصابًا بجروح وكدمات.

ضرب مبرح.. وإيذاء شديد

ووفقًا لما ذكرت شبكة سي إن إن، قال مركز المفقودين: إن الشاب قد تعرض لإيذاء شديد وضرب مبرح، على ما يبدو.

وقال المركز في تغريدة على موقع توتير: “بعد 8 سنوات طويلة (من الاختفاء)، فإن رودي في أمان”.

وأردفت التغريدة: “من فضلكم واصلوا الصلاة لعائلة رودي بينما يتعافى ابنها في المستشفى”.

ولم تتضح حتى الآن ظروف اختفاء الشاب، وأين كان طوال مدة فقدانه، إذ قالت والدته: إنه نطق بعض كلمات قبل أن يدخل في سبات عميق، متوقعة أن تكون رحلة تعافيه طويلة.

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