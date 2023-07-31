Icon

الهلال يعرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين Icon اتفاقية بين النقل والحكومة الرقمية لدمج منصات القطاع في لوجستي Icon بدر بن سلطان يناقش التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445 Icon بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية Icon أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة Icon السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة 97.05 نقطة Icon جاسم معتذرًا لطارق حامد: لم أؤذ لاعبًا طيلة مسيرتي Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية Icon الأهلي يُنافس الهلال على صفقة ماركو فيراتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع تقديم الاستشارات والخدمات

اتفاقية بين النقل والحكومة الرقمية لدمج منصات القطاع في لوجستي

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
اتفاقية بين النقل والحكومة الرقمية لدمج منصات القطاع في لوجستي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية؛ بهدف دمج وتوحيد منصات قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المنصة الموحدة للخدمات اللوجستية “لوجستي”، وتقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية ودعم خطة التحول الرقمي وفق مستهدفات برنامج الحكومة الشاملة.

ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، فيما مثّل الهيئة في التوقيع محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.

قد يهمّك أيضاً
إغلاق 3 ورش سيارات مخالفة بالقصيم

إغلاق 3 ورش سيارات مخالفة بالقصيم

نورة الغامدي تركت المحاسبة واتجهت إلى صناعة العطور والبخور

نورة الغامدي تركت المحاسبة واتجهت إلى صناعة العطور والبخور

توحيد منصات قطاع النقل

وتهدف الاتفاقية إلى دمج وتوحيد منصات قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل عمل مستفيدي أنشطة النقل والخدمات اللوجستية المختلفة عبر منصة موحدة، من خلال تقديم الخدمات الرقمية عبر منصة “لوجستي”؛ وذلك لدعم خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين وتطوير تجربة المستفيد، وتقليل عدد المنصات والقنوات للخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وتسهم الاتفاقية في تحسين تجربة المستفيد والمنتجات الرقمية المشتركة الخاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى تطوير آلية تشغيل المنصات الرقمية بما يتماشى مع برنامج الحكومة الشاملة، وترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، وزيادة نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة، ورفع مستوى النضج الرقمي، إلى جانب تحقيق مستوى أفضل للخدمات، وتوحيد مصادر البيانات، في إطار الجهود الوطنية المشتركة الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي في السعودية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

منصة لوجستي

الجدير بالذكر أنه تم التخطيط لدمج منصات قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتكون ضمن منصة “لوجستي” بناءً على عدد من المعايير، تشمل التشريعات والتوجهات الاستراتيجية، وارتباط المنصة مع قطاعات حكومية أخرى، ونوعية الخدمات التشغيلية أو التنفيذية، إضافةً إلى نوعية المنصة سواءً كانت معرفية أو خدمية.

ومن أبرز خدمات النقل التي سيتم دمجها في المنصة اللوجستية الموحدة (لوجستي): “النقل البري – النقل البحري – بيان – تأجير – توصيل – دخول المدن – وصل – وشج – تراخيص أعمال الطرق والتصاريح الاستثنائية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم