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اتفاقية مع برافيج الهندية لإنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية بالسعودية

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
اتفاقية مع برافيج الهندية لإنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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‏وقعت “برافيج”، الشركة الهندية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية للسيارات الكهربائية في ⁧‫الهند‬⁩، مذكرة تفاهم استديو مع الشركة السعودية الهندية للأعمال SIVS، لاستكشاف إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية ذات محرك يساري في السعودية لتلبية الطلب في المملكة والخليج وأوروبا.

تصنيع السيارات الكهربائية

ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ منصور الصنعوني فيما وقعها من الجانب الهندي الرئيس التنفيدي لبرافيج الاستاذ سيدارت باقري في اليوم الختامي لقمة اتحاد رواد اعمال الشباب لمجموعة العشرين والتي عقدت في نيودلهي مؤخرًا بحضور الأمير فهد بن منصور رئيس الوفد السعودي لقمة اتحاد رواد أعمال الشباب لمجموعة العشرين.

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توطين الصناعة

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ منصور الصنعوني إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركة الهندية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية للسيارات الكهربائية في ⁧‫الهند‬⁩ برافيج يهدف لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السعودية وفق رؤية 2030 وتعزيز الشركات الاستثمارية مع القطاع الهندي الخاص، إلى جانب تعزيز خدمات التطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لحلول تنقل مستدامة وصديقة للبيئة.

وتابع قائلًا إن السعودية حريصة على المساهمة في كل المجهودات التي تصب في خلق طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، ضمن رؤيتها الإستراتيجية 2030 لخلق بيئة نظيفة وذلك من خلال تبنى كافة المعايير الدولية المتعلقة بالإنبعاثات الصناعية والسيارات ومطابقتها للمقاييس.

وأضاف “لذلك فإن تقنية السيارات الكهربائية (Electrical Vehicle “EV” ) ستكون في مقدمة أحدث الحلول التكنولوجية للمساهمة في إيجاد بيئة نظيفة.

فيما قال الرئيس التنفيذي لبرافيج سيدارت باقري إن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها هي خطوة أولى لتعزيز الشراكة من الشركة السعودية ونقل تقنية السيارات الكهربائية في السعودية وتدريب الشباب السعودي في هذا المجال.

استكشاف التطوير المشترك

وقالت شركة برافيج في بيان صحفي إن مذكرة التفاهم تنص على استكشاف التطوير المشترك والتوريد والخدمة للمركبات ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والبطاريات المتقدمة وحلول تخزين الطاقة.

وأوضح البيان: “أحد الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة هو إنشاء قاعدة قوية لإنتاج مليون سيارة ذات محرك يساري، تلبي بشكل فعال متطلبات دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأعادت الهند مؤخرًا النظر في خطتها الأصلية القائمة على الاعتماد على البنزين في قطاع السيارات وقطع غيارها، وقررت الحكومة الهندية تحفيز الشركات على صناعة سيارات تعمل بالكهرباء والهيدروجين.

وتركّز الحكومة على التوجه نحو التحول النظيف حتى تتمكّن من تقليل اعتمادها على النفط وخفض التلوث.

‏يُذكر أن “برافيج” هي شركة ناشئة للسيارات الكهربائية مقرها “بنغالورو” كشفت العام الماضي عن طرازين من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، كما أنها متخصصة في تصنيع البطاريات.

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