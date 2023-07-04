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بما في ذلك العدوان الغاشم والمستمر على مخيم جنين

اجتماع عربي طارئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي على فلسطين

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
اجتماع عربي طارئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي على فلسطين
المواطن - فريق التحرير

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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعًا طارئًا اليوم الثلاثاء برئاسة مصر؛ لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على مخيم جنين، ومناطق أخرى في الضفة الغربية، الذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

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وذكر مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريح له أمس: “أن الاجتماع سيُعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؛ لبحث سُبل التحرك الفعال على المستويَين العربي والدولي؛ لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في مخيم جنين، في أوسع تحرك عسكري في الضفة الغربية منذ عملية السور الواقي عام 2002، إبان انتفاضة الأقصى.

اقتحام جنين

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، ظلت العملية العسكرية مستمرة حتى ساعات المساء في جنين، وهي مدة تزيد بكثير على المعدل العام لعمليات الاقتحام الإسرائيلية المتكررة في الضفة الغربية، والذي ينحصر في ساعات معدودة وفي ساعات الليل والصباح الباكر حينما تكون الحركة شبه معدومة في المناطق الفلسطينية.

وتفيد وزارة الصحة الفلسطينية بأن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 50 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الاقتحام المتواصل.

 

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