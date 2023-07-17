اجتماع مرتقب بين وكلاء رياض محرز والسيتي

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لازال الغموض يُخيم على مستقبل المهاجم الجزائري رياض محرز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به من النادي الأهلي.
وينتهي عقد رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، مع نادي مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ إلا أن إدارة الأهلي متمسكة بالحصول على خدماته.
وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن وكلاء رياض محرز طلبوا عقد اجتماع مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما ناقشوا تفاصيل العقد المحتمل للنجم الجزائري مع الأهلي.
وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن هناك محادثات ستجرى بين الجانبين، مع انتظار تقديم إدارة النادي الأهلي لعرضها الرسمي للمهاجم الجزائري.
ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.
وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.