احتجاز مواطن أمريكي في كوريا الشمالية

أعلنت وكالة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مواطنًا أمريكيًّا يعتقد أنه محتجز في كوريا الشمالية، بعد عبوره الحدود خلال جولة في المنطقة الأمنية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

هوية الجندي المحتجز لدى كوريا الشمالية

يأتي الحادث في الوقت الذي تنشر فيه أمريكا غواصة مسلحة نوويًّا في شبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ سنوات بعد المزيد من تجارب الصواريخ النووية التي أجرتها بيونغ يانغ. قد يهمّك أيضاً تراجع كبير في مستخدمي منصة ثريدز الموسى.. أول قرية يعاد تنظيم مبانيها القديمة في الباحة ولم يتم تأكيد هوية الجندي الأمريكي رسميًّا، بينما ذكرت صحيفة “The Dong-a Ilbo” الكورية الجنوبية أنه جندي في الجيش الأمريكي يُدعى ترافيس كينج.

قصة الاحتجاز

وكتبت قيادة الأمم المتحدة عبر “تويتر”: “إنه عبر مواطن أمريكي في جولة توجيهية، دون إذن، خط ترسيم الحدود العسكرية بين كوريا الشمالية والجنوبية”. وأضافت الأمم المتحدة: “نعتقد أنه محتجز حاليًّا في كوريا الديمقراطية، ونعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحل هذا الحادث”. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تفاصيل قصة احتجاز المواطن الأمريكي، وقال: إن السلطات تعمل على إخطار أقرب أقرباء الجندي. لحظة احتجاز الجندي الأمريكي

وقال مسؤول أمريكي: إن الرجل يعتقد أنه جندي أمريكي. وقالت قيادة الأمم المتحدة، في تغريدة على تويتر: إنه تم اعتقاله خلال جولة أمنية مشتركة في المنطقة بعد عبوره خط الترسيم العسكري الفاصل بين كوريا الشمالية والجنوبية.

تقع المنطقة الأمنية المشتركة داخل المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الجنوبية والشمالية، والجولات في المنطقة مفتوحة للجمهور وتنظمها قيادة الأمم المتحدة.

A US man is believed to be in custody in North Korea after he crossed the border without permission during a tour. Read more: https://t.co/sOLXlcWvV5 pic.twitter.com/yTDr0jBkja — Sky News (@SkyNews) July 18, 2023

المنطقة المنزوعة السلاح

أصبحت المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية واحدة من أكثر الحدود تحصينا في العالم، وتحيط بها أميال من الأسلاك الشائكة والألغام الأرضية ويحرسها جنود من الجانبين منذ عقود. لكن المنطقة الأمنية المشتركة مختلفة قليلًا.

في حين أن هناك سلسلة من نقاط التفتيش التي يجب اجتيازها للوصول إلى المنطقة الأمنية المشتركة، فإن عبور خط الترسيم العسكري الذي يمثل الحدود الفعلية بين كوريا الشمالية والجنوبية لا يتطلب اجتياز أي حاجز مادي. لا يوجد سوى خط صغير مرتفع على الأرض يحدد الحدود، ويتطلب المرور عبره خطوة واحدة فقط، كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 عندما التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة الأمنية المشتركة في عام 2019.