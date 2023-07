احتجاز مواطن أمريكي في كوريا الشمالية

أعلنت وكالة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مواطنًا أمريكيًّا يعتقد أنه محتجز في كوريا الشمالية، بعد عبوره الحدود خلال جولة في المنطقة الأمنية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وقال مسؤول أمريكي: إن الرجل يعتقد أنه جندي أمريكي. وقالت قيادة الأمم المتحدة، في تغريدة على تويتر: إنه تم اعتقاله خلال جولة أمنية مشتركة في المنطقة بعد عبوره خط الترسيم العسكري الفاصل بين كوريا الشمالية والجنوبية.

تقع المنطقة الأمنية المشتركة داخل المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الجنوبية والشمالية، والجولات في المنطقة مفتوحة للجمهور وتنظمها قيادة الأمم المتحدة.

A US man is believed to be in custody in North Korea after he crossed the border without permission during a tour.

