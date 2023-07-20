احتراق حقل في ألمانيا بسبب صقران

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أفادت الشرطة الألمانية، أن صقرين سقطا من خط كهرباء في ألمانيا أثناء اشتعال النيران فيهما؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في حقل.
وكان الصقران يجلسان على خط كهرباء علوي في نيدركيرشن في ولاية راينلاند بالاتينات جنوب غربي البلاد، وبدآ يحترقان بعد ملامستهما عمود الكهرباء، وأشعلا النيران في الحقل، وفقًا للشرطة.
واشتعلت النيران في الحقل الذي تبلغ مساحته 2.5 هكتار في غضون فترة زمنية قصيرة جدًّا يوم الاثنين، وتم استدعاء العديد من فرق الإطفاء من المنطقة المحيطة.