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مقتل شخص وإصابة آخرين

احتراق سفينة على متنها 3 آلاف سيارة في طريقها لمصر

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
احتراق سفينة على متنها 3 آلاف سيارة في طريقها لمصر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لحريق اندلع في سفينة، على متنها قرابة ثلاثة آلاف سيارة كانت في طريقها لمصر.

احتراق السفينة

وفي التفاصيل، أكد خفر السواحل الهولندي أن حريقًا اندلع اليوم الأربعاء في سفينة قبالة الساحل الهولندي وعلى متنها قرابة ثلاثة آلاف مركبة مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

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واندلع الحريق في السفينة فريمانتل هايواي المسجلة في بنما. ويبلغ طولها 199 مترًا وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر، وأجبر الحريق العديد من أفراد الطاقم على القفز منها للنجاة بأرواحهم.

مكافحة الحريق

وقال خفر السواحل إن سفن الإنقاذ أخذت ترش الماء على السفينة المشتعلة لإخماد النيران لكن الكثير من المياه قد يؤدي إلى إغراقها.

وذكر إدوين فيرستيج المتحدث باسم إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية “لم يتم السيطرة على الحريق بالتأكيد. من الصعب إخماد الحريق ربما بسبب الشحنة التي تنقلها السفينة.

سبب الحريق

وأردف خفر السواحل على موقعه على الإنترنت إن سبب الحريق غير معروف، لكن متحدثا باسم خفر السواحل أفاد في وقت سابق بأن النار نشبت بالقرب من سيارة كهربائية، وفقا لرويترز.

وأوضح خفر السواحل أن السفينة فريمانتل، التي غادرت ميناء بريمرهافن، تم قطرها بعيدا عن مسارات الشحن ويمكن أن تغرق. وكانت تبعد 27 كيلومترا إلى الشمال من جزيرة أميلاند الهولندية عندما بدأ الحريق.

وأجلي جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23.

ونقلت طائرة هليكوبتر بعض الذين يعانون من أعراض استنشاق الدخان إلى منشآت طبية في البر الرئيسي.

وأكد المتحدث باسم خفر السواحل إدوين جرانيمان إن خبراء الإنقاذ يحاولون تحديد الخطوات التالية للقارب المحترق.

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