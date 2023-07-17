احتراق 288 هكتارًا في 23 ولاية جزائرية منذ بداية الصيف

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أكد المدير العام للغابات في الجزائر، أمس الأحد، أن موجة الحرائق التي تتعرض لها البلاد منذ بداية الصيف، أتلفت 288 هكتارًا (الهكتار يعادل 10 كيلومترات) من الغابات عبر عدة ولايات.
وأردف في تصريحات للإذاعة الرسمية، أنه تم تسجيل 80 حريقًا على مستوى 23 ولاية، أهمها سطيف، وبجاية، وتيزي وزو، وتيبازة، وبومرداس.