احتساب نسبة التذبذب لسهم “الباحة” على أساس سعر 0.19 ريال

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وافقت شركة الباحة للاستثمار والتنمية على تقسيم أسهم الشركة؛ حيث تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 0.19 ريال اليوم الأربعاء الموافق 05/07/2023م، و إلغاء الأوامر القائمة.
وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد الموافق 09/07/2023م.
هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 10 هللات (0.1) للسهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 73.59 نقطة ليقفل عند مستوى 11618.72 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 247 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.