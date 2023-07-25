احذروا التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة

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وجه المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة بالسعودية في هذه الأيام بشكل قياسي.
وقال المركز في إنفوجراف صادر عنه إن ذروة ارتفاع درجة الحرارة هي الفترة من 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع طوال النهار بسبب تلقي الأرض حرارة أكثر في فصل الصيف.
ودعا المركز الجميع إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة، والحرص على اتباع إرشادات الجهات المعنية.
وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد من أضرار التعرض لأشعة الشمس والتي تتمثل في الإصابة بسرطان الجلد، ظهور تجاعيد وتصبغات جلدية، مشاكل بالعين مثل الماء الأبيض، ضربة شمس، التعرض للحروق، وجفاف البشرة.