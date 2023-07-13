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مخاوف من حرارة شديدة مصحوبة برياح وأتربة

احذروا السفر براً وقت الظهيرة لمدة 45 يوماً

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
احذروا السفر براً وقت الظهيرة لمدة 45 يوماً
المواطن - فريق التحرير

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قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنه “يستحسن خلال هذه الأيام، وطوال الـ 45 يوماً المقبلة تجنُّب السفر براً في الظهيرة لارتفاع الحرارة، ونهوض رياح السموم المثيرة للأتربة الزاحفة، والأفضل السفر آخر أو أول النهار”.

تجنب السفر وقت الظهيرة

وأضاف الزعاق عبر حسابه في “تويتر”: خلال هذه الأيام نشاهد عصفاً للريح، وهذه الرياح تنقسم إلى قسمين: رياح دائمة على السواحل التهامية واليمن والقرن الإفريقي، وتعمل على إثارة الغبار والأتربة العالقة طوال موسم الصيف والعامة يسمونها موسم الغبرة أو “الغبيرة”، ورياح ناهضة مع الشمس تبدأ مع شروقها وتشتد حمأتها في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس يترسب الغبار على الأشياء والعامة يسمونها موسم “البوارح” وهي الرياح التي تعمل على إزاحة الرمال الصحراوية”.

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رياح مثيرة للأتربة والغبار

وتابع الزعاق: “الرياح الدائمة والناهضة والمثيرة للغبار والأتربة تستمر طوال موسم الصيف، وتكون حارة “رياح سموم” خلال موسمي “زدحة وجمرة القيظ” ومدتهما 52 يوماً”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.

 

 

 

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