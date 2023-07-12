كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن اختطاف إسرائيلي أثناء تواجده في منطقة جوندار بإثيوبيا.

اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا

وصرحت الوزارة بأنها تلقت بلاغًا، الاثنين، بشأن اختطافه، وأضافت أنها تتواصل مع أفراد عائلته في إسرائيل، وتعمل على التنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) بشأن الموضوع.

ولفتت الوزارة إلى أن القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا يتواصل مع الجهات الأمنية المحلية في المنطقة التي اختطف فيها، بهدف تحريره في أقرب وقت ممكن.

اختطاف باحثة إسرائيلية بالعراق

وقبل أيام كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق منذ عدة أشهر، من قبل كتائب حزب الله العراقية، وأنها الآن رهينة لديهم.

وأعلن مكتب نتنياهو، في بيان له، أن الباحثة “المخطوفة” تدعى إليزابيث تسوركوف وهي إسرائيلية-روسية مزدوجة الجنسية.

وزعم البيان أن “تسوركوف فقدت في العراق منذ عدة أشهر، وتم احتجازها من قبل الميليشيا الشيعية كتائب (حزب الله) العراقية”.

ولفت إلى أنها لا تزال على قيد الحياة، وأن الحكومة الإسرائيلية تحمل العراق مسؤولية سلامتها.