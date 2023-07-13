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ناجم عن تماس كهربائي

اختناق 10 أفراد من أسرة واحدة بحريق في باكستان

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ صباحاً
اختناق 10 أفراد من أسرة واحدة بحريق في باكستان
المواطن - فريق التحرير

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أفاد مسؤولو الإنقاذ بأن عشرة أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم اختناقًا في شرق باكستان أمس الأربعاء، إثر اندلاع حريق ناجم عن تماس كهربائي في منزلهم.

حادث باكستان

وتابع مسؤول الإنقاذ فاروق أحمد: إن ما لا يقل عن ستة أطفال، بينهم رضيع/ 7 أشهر/ كانوا ضمن الضحايا في مدينة لاهور في باكستان.

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وأردف أحمد أن الوفيات وقعت بسبب الاختناق، حيث إن الحريق أغلق طريق الأسرة للخروج من المنزل المؤلف من عدة طوابق.

حريق
حريق

واستغرق رجال الإطفاء عدة ساعات لعبور الشوارع الضيقة في الضاحية المكتظة بالسكان في لاهور، التي يبلغ سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، من أجل الوصول لموقع الحريق.

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