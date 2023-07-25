ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5.02 مليار ريال

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 9.3% إلى 5.016 مليار ريال، مقابل 4.589 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي

وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني بنسبة 0.12%، قياساً على أرباح بنحو 5.022 مليار ريال في الربع الأول من العام.

وأوضح البنك في بيان على “تداول”، أن ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2023 جاء بسبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

إجمالي دخل العمليات

وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 8.5 مليار ريال بنسبة 2% نتيجة لارتفاع في رسوم الخدمات المصرفية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الدخل من الاستثمارات.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للربع الثاني 2023 بنسبة 14% إلى 2.7 مليار ريال ويعود ذلك إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.