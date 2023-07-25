Icon

صندوق الاستثمارات يعيد تطوير وصياغة منظومة الاقتصاد الوطني Icon ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5.02 مليار ريال Icon تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون Icon اليوم.. بدء التقديم على 11551 وظيفة تعليمية عبر جدارات Icon موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بسعر 206.8 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء Icon رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق Icon توقعات بنقلة نوعية لـ السوق المالية خلال الفترة المقبلة Icon انفجار شرايين سجين مصري قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
ارتفعت بنسبة 9% خلال الربع الثاني

ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5.02 مليار ريال

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5.02 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 9.3% إلى 5.016 مليار ريال، مقابل 4.589 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي

وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني بنسبة 0.12%، قياساً على أرباح بنحو 5.022 مليار ريال في الربع الأول من العام.

قد يهمّك أيضاً
خطوة تفصل فابينيو عن الانتقال للاتحاد

خطوة تفصل فابينيو عن الانتقال للاتحاد

“نبع الصحة” تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ35 مليون ريال

“نبع الصحة” تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ35 مليون ريال

وأوضح البنك في بيان على “تداول”، أن ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2023 جاء بسبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

إجمالي دخل العمليات

وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 8.5 مليار ريال بنسبة 2% نتيجة لارتفاع في رسوم الخدمات المصرفية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الدخل من الاستثمارات.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للربع الثاني 2023 بنسبة 14% إلى 2.7 مليار ريال ويعود ذلك إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول لحملة الثانوية
أخبار رئيسية

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول...

أخبار رئيسية
الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح تنظيم موسم حج 1444
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح...

السعودية اليوم
رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4...

السعودية اليوم
لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025
الرياضة

لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025

الرياضة
أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد ليوم ثانٍ
العالم

أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد...

العالم
فيرمينو يوافق على عرض الأهلي
آخر الاخبار

فيرمينو يوافق على عرض الأهلي

آخر الاخبار
السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات
السعودية اليوم

السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية...

السعودية اليوم
جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد اعتماد الفصلين
السعودية اليوم

جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد...

السعودية اليوم